Yazar Gürsel Korat, Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Erciyes Üniversitesinde düzenlenen 'İç Anadolu'nun Romanlara İlham Veren Değerleri' konulu söyleşide yazar Gürsel Korat, öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte dernek başkanı ve üniversite yetkilileri de konuşmalar yaptı.

Yazar Gürsel Korat, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) " İç Anadolu'nun Romanlara İlham Veren Değerleri" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlediği söyleşinin açılışında konuşan Dernek Başkanı Halit Erkiletlioğlu, yazar Korat'a ve gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç ise hayran olduğu bir yazarı hem ağırlamaktan hem de öğrencilerle bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Açılışta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Çıtak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından konuşan Kayseri doğumlu Korat, kendisini entelektüel yapanın bu topraklar olduğunu ifade etti.

Edebiyata yönelmesinde Kayseri'nin ve Kapadokya'nın etkisine değinen Kolat, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
