Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3) - Haberler

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Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE İHALE EVRAKI ELE GEÇİRİLDİAydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz olayı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE İHALE EVRAKI ELE GEÇİRİLDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz olayı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şüpheli araç plakası, markası ve kayıtlı olduğu şirket tespit edilmiş, şüphelilerin tespiti ve yakalanması yönünde başlatılan çalışmalarda; olaya karıştığı tespit edilen otomobil Söke ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında şüphelilere ait cep telefonları, dijital materyaller, ihale dokümanları ve farklı firmalara ait kaşeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor" denildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Ergün Poyraz, Kuşadası, Aydın, Güncel, Haberler

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