Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2)

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - 'SABAH DİLEKÇE VERDİK, AKŞAM OLAY OLDU'

Ergün Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Eşim Ergün, Kuşadası Belediyesi'nde Güvercin Masa'ya mıcır ihalesi ile ilgili bilgi için sabah dilekçe verdi. Akşam da bu olay oldu. AK Parti'yle ilgili de çok yazı yazdı ancak başına böyle bir olay gelmedi. Kendi partisinden zarar geldi. Kimse sahip çıkmadı" dedi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüpheliler arasında söz konusu inşaat şirketinin sahibi T.B., kardeşi Z.B. ve şoförü V.Ç.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,