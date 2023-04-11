Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya kimdir?
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Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, 6.05.1980 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Eskişehir'de tamamlayan Firdevs Akkaya, müzik dersleri vermiş, özel bir üniversitede eğitimine devam etmektedir.
Yazar, Eğitmen Firdevs Akkaya, 6.05.1980 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Eskişehir'de tamamlayan Firdevs Akkaya, müzik dersleri vermiş, özel bir üniversitede eğitimine devam etmektedir.Bireysel gelişimi ile ilgili birçok eğitim alarak doğuştan sahip olduğu psişik güçleri ve spritüal alanda zihinsel, ruhsal ve bedensel enerjinin farkındalıkları ile ilgili kendini geliştiren Firdevs Akkaya, işinin geniş yelpazesinde duru görü yeteneğiyle önemli belgeler ödüller ve sertifikaları almıştır.
PROFESYONEL DANIŞMANLIK YAPIYOR
2020 yılında kurduğu Firdevs Akkaya Danışmanlık Merkezi'nde profesyonel danışmanlık yapan Firdevs Akkaya, birçok yaşam merkezlerinde eğitimler, seminerler, kamplar, Workshoplar düzenlenmiştir ve halen daha devam etmektedir. Eğitimlerine kendi ofisinde danışanları ile devam eden Firdevs Akkaya bioenerji, duygu ve düşüncelerin gelişimi nefes çalışmaları duygusal özgürleşme teknikleri ve farkındalık çalışmaları eğitimleri ile danışanlarıyla olumlu sonuçlar almaktadır. Firdevs Akkaya, televizyon programları ve radyo yayınları yaparak bilgi ve birikimini insanlar ile paylaşmaktadır.
AYNI ZAMANDA SANATÇI
Firdevs Akkaya aynı zamanda sanatçıdır. Single çalışmalarıyla müzik yolunda ilerleyen Akkaya, Cihangir Müzik Topluluğu Korosu'nun kurucusu olup, koro şefliğine devam etmektedir. Firdevs Akkaya, Kültür Bakanlığına bağlı bir yazardır. Ey Can isimli kitabın yazarı olan Firdevs Akkaya kitaptan gelen tüm geliri depremzedelere bağışlamıştır.
Firdevs Akkaya'nın uzmanlık alanları şunlardır;
Bioenerji uzmanı
Eğitmen
Astrolog
Yoga eğitmeni
Spiritüel danışman
Reiki master teacher
Nefes Koçu
Yaşam koçu
NLP uzmanı
İlişki koçu
EFT uzmanı
Sufizm Kişisel Gelişim