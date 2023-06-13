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Yazar Akal, Hakkari'deki imza gününde okurlarıyla buluştu

Yazar Akal, Hakkari'deki imza gününde okurlarıyla buluştu

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Hakkari'de Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Aytül Akal'ı öğrencilerle buluşturdu.

Hakkari'de Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Aytül Akal'ı öğrencilerle buluşturdu.

Derneğin davetlisi olarak Hakkari'ye gelen Akal, Şehit Selahattin ve 23 Nisan İlkokul ve Ortaokulları ile Bay Köy İlkokulu'nda söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldı.

Dernek Başkanı Ayşegül Ayyıldız, yazar Akal'ı Hakkari'de ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi

Dernek olarak kentte farklı alanlarda etkinlikler yaptıklarını belirten Ayyıldız, "Bu tür etkinlikler devam edecek. Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri etkinliğe ilgi gösterdi. Valimiz İdris Akbıyık'a, Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş'e ve Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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