Yaz tatili Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde 'dolu dolu' geçiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Gençlik Yaz Kulübü'ne gelen çocuk ve gençler, tatilin keyfini çıkarıyor. "Dolu dolu" geçen etkinliklere katılanlar, hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla tatile giren çocuk ve gençler için bu yıl da özel bir program hazırlandı.

Yıl boyunca düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'na en çok yaz aylarında katılım sağlanıyor. 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler veriliyor.

"Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla 2 Temmuz'da başlayan eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde yeteneğiyle ön plana çıkanlar spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve okul sporları faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

Gençlik Yaz Kulübü'nde eğlence ve eğitim bir arada

9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için geçen yıl başlatılan GSB Gençlik Yaz Kulübü, bu yaz aylarında da uygulanıyor. Program, ücretsiz olarak 81 ilde hayata geçirildi.

Gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlik merkezlerinde açılan kulüplerde hem eğlenerek öğreniyor hem de gönüllülük faaliyetlerine katılabiliyor.

GSB Gençlik Yaz Kulübü programına özellikle çalışan ebeveynler gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebiliyor. Başvurular, veli eşliğinde gençlik merkezlerinden yapılabiliyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, 30 Haziran-6 Eylül tarihlerinde 10 dönem halinde uygulanacak GSB Gençlik Yaz Kulübü'nde, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, kişisel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Programın içeriğinde yüzme, voleybol, masa tenisi, oryantiring gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra, zeka oyunlarıyla stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunuyor. Drama, sahne çalışmaları ve güzel konuşma uygulamalarıyla ise gençlerin ifade ve iletişim becerilerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca huzurevi ziyareti, çevre temizliği, fidan dikimi gibi gönüllülük temelli etkinliklerle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincinin artırılması hedefleniyor.

Seyahatsever projesiyle ücretsiz konaklama imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, bu yıl da "seyahatsever gençler" için açık olacak.

Seyahatsever projesi kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis ediliyor.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.

Proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek. 7 Temmuz'da başlayan proje, 24 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yaz Gençlik Kampları ücretsiz düzenleniyor

Her sene olduğu gibi 2025 yılında da 12-25 yaş arasındaki gençlere yönelik ücretsiz "Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) Yaz Gençlik Kampları" düzenleniyor.

Başvuru yapanlar arasında bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, son 3 yıl boyunca başvurmuş ancak kampa gidememiş gençlere öncelik tanınıyor. Kamplara başvuru yapan şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) gençlerin başvuruları ise doğrudan onaylanıyor.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları önceki yıllarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Gençlere, kamp süresince ve yolculuk boyunca seyahat ve sağlık sigortası yapılacak. Kamplarda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı olarak planlanırken, her kamp dönemi 6 gün sürecek.

Kamplar hakkında detaylı bilgiler, genclikhizmetleri.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Bakan Bak: "Unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmeleri için imkan sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin iyi eğitim alıp donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsediklerini vurguladı.

Gençlerin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacındayız. Bizlere düşen görev, gençlerimizi en gelişmiş imkanlarla hayata hazırlamak. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, spor branşı ile tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını istiyoruz. En güncel bilgi ve donanımı kazandırarak geleceğe güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlıyoruz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde spor ve gençlik alanında çağ atladı. Dünyadaki en yeni ve modern tesislere sahibiz. 81 ildeki gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız spor tesislerimiz ve yurtlarımızda sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle dolu dolu zengin programlar sunarak gençlerimizin unutamayacakları bir yaz dönemi geçirmeleri için imkan sunuyoruz."