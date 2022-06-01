Yaz Sıcağı Fresh Parklarımızda Keyfe Dönüşüyor - Haberler

Yaz Sıcağı Fresh Parklarımızda Keyfe DönüşüyorFresh Park'ta eğlencenin saati hafta içi 12.00-14.00 saatleri arası; hafta sonu da 11.00-17.00 saatleri arası olarak belirlendi.

Türkiye'de az sayıda örneği bulunan Fresh Park, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Kent Parkı ve Irlamaz Rekreasyon Alanı'nda 2017 yılından beri başta çocuklar olmak üzere Manisalı vatandaşlara hizmet veriyor. Park alanı içerisinde bulunan Fresh Park'ta çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için eğlencenin saati hakkında bilgi verildi. Fresh Park'ın hafta içi 12.00-14.00 saatleri arası; hafta sonu da 11.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine açık olduğu belirtildi. Okulların tatil olmasından sonra ise Fresh Park saatlerinin esnetilerek, vatandaşların hizmetine sunulacağı bildirildi.

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