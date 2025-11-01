Haberler

Yaz Kur'an Kurslarına Velilerden Tam Not


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan anket, öğrenci velilerinin yüzde 94'ünün yaz Kur'an kurslarındaki eğitimden memnun olduğunu ortaya koydu. 46 bin 121 veliyle gerçekleştirilen anket, çocukların kurslarda edindiği bilgi ve ahlaki değerlerin kazandırılması konusundaki yüksek memnuniyeti gözler önüne serdi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan ankette, öğrenci velilerinin yüzde 94'ü yaz Kur'an kurslarındaki eğitime tam not verdi.

AA muhabirinin Başkanlıktan aldığı bilgiye göre, Diyanet, ülke genelinde "Yaz Kur'an Kursları Veli Memnuniyet Anketi" düzenledi.

Ankete 46 bin 121 veli katıldı. Katılımcıların yüzde 80'i annelerden, yüzde 16'sı babalardan, diğeri ise yakın akrabalardan oluştu.

Velilerin neredeyse yarısının iki çocuk sahibi olduğu, çocukların büyük çoğunluğunun da kurslara düzenli olarak gittiği belirlendi.

Velilerin yüzde 94'ü, anketteki "Çocuğumu yaz Kur'an kursuna gönderdiğim için memnunum" ifadesine, "tamamen katılıyorum" seçeneğini işaretledi.

Velilerin yüzde 35'i camiler aracılığıyla kurslardan haberdar oldu

Velilerin yüzde 35'i camiler aracılığıyla, yüzde 28'i ise doğrudan kurslardan haberdar olduklarını belirtti.

Kurslardan sosyal medya, mesaj, afiş veya televizyon gibi iletişim kanallarından haberdar olma oranı ise yüzde 10'un altında kaldı.

Ankete katılan velilerin çocuklarını yaz Kur'an kurslarına göndermedeki amaçları arasında yüzde 91 ile Kur'an-ı Kerim öğrenimi, yüzde 88 ile dini bilgilerin öğretilmesi ve yüzde 83 ile ahlaki değerlerin kazandırılması yer aldı.

Eğitimler sonucunda çocuklarda en fazla "dua ve sure ezberleme", "Kur'an okuma becerisi kazanma" ve "ahlaki davranışlarda gelişim" gibi değişimler gözlemlendi.

Ankete katılan 17 bin 797 veli, çocuklarının ahlaki tutumlarının geliştiğini, 7 binden fazla veli ise çocuğunun namaza başladığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 89'u öğreticilere güveniyor

Velilerin yüzde 95'i, "İhtiyaç duyduğumda öğreticiye rahatlıkla ulaşabiliyorum" seçeneğini işaretlerken, yüzde 90'ı "çocuğunun öğreticisiyle sağlıklı iletişim kurduğu" tercihinde bulundu.

Katılımcıların yüzde 89'u öğreticilerin mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli olduğunu belirtti.

Veliler, genel memnuniyetin yüksek olmasına rağmen kursların fiziki imkanlarının geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
