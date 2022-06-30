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"Yaz Kur'an Kursları" başladı

AA - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açılan "Yaz Kur'an Kursları" başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte açılan "Yaz Kur'an Kursları" başladı. Kurslara katılacak çocukların dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli dua ve sureleri ezberlemeleri ve Kur'an-ı Kerim'i meali ile birlikte okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca cami ve Kur'an kurslarında düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları" 26 Ağustosta sona erecek.

AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Güncel Haberler

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