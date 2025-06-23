Yaz Kur'an Kursları 30 Haziran'da Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur'an Kursları, bu yıl "Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk ve Kur'an" ile "Yazımda Kur'an Var" sloganlarıyla 30 Haziran'da başlayacak.

Beypazarı İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, kursların 30 Haziran – 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de yer alacağı kurslarla, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri hedefleniyor.

Camiler, Kur'an kursları ve uygun görülen diğer mekanlarda gerçekleştirilecek eğitimlere 4-6 yaş, 7-14 yaş ve 15-22 yaş aralığındaki gruplar katılabilecek.

4-6 ve 7-14 yaş grupları için tam gün ve yarım gün, 10-18 yaş arası için ise imkanlar ölçüsünde gündüzlü ve yatılı kurslar düzenlenecek.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Davut Karakaya, kursların başlayacağı alanların hazır olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda eğitimin planlandığını ifade etti.