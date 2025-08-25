Yaz Kampında Kaza: Bakım Personeli Yıldız Polat Toprağa Verildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz kampına götürülen çocukları taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu ölen bakım personeli Yıldız Polat'ın (38) cenazesi Siirt'in Kurtalan ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bakım personeli Polat'ın cenazesi Mersin'den kara yolu ile Kurtalan Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından Polat'ın cenazesi Kayabağlar beldesindeki Hacı Şükrü Eviz Camisi'nde kılınan namazın ardından belde mezarlığında defnedildi.

Defin törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Seyfi Bozçelik, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Sabri Sidar, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Polat, Polat'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Diyarbakır'dan yaz kampı için Mersin'e götürülen çocukları taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, dün Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarpmış, kazada minibüsteki bakım personeli Polat ve devlet koruması altındaki Farah adlı kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.