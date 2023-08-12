Yaz'ın Kararsızlığı ve Kemal'in Geçmişi

Neriman ve Emine karakolda, Kemal Sinan'ın peşinde. Emine ve Yaz arasındaki ilişki gerilirken, Murat sadece Yaz'a odaklanır. Alice'in gelişi ise olayları daha da karmaşık hale getirir. Yaz, hayalini kurduğu anları yaşarken kendini bırakamaz.

Olaylı düğün alışverişi sonrasında Neriman ve Emine soluğu karakolda alırken Kemal de Sinan'ın peşine düşmüştür. Aslı'ysa Sinan'ın bu meseleyle alakası olmadığına herkesi inandırmak için planını çoktan yapmıştır.

Emine ve Yaz'ın arası bu defa da Yaz evden kaçtığı için açılır. Fakat Emine artık kızına olan inancını da güvenini de kaybetmiştir. Yaz'ın aklı bir yandan annesinde diğer yandan Sinan meselesindeyken Murat'ın aklıysa sadece Yaz'dadır.

Onun moralini düzeltmek için attığı adım ikilinin birbirine daha çok bağlanmasına sebep olsa da Yaz aralarındaki kafa karışıklığını gidermek niyetindedir.

Fakat ertesi gün şirkete gelen Alice bu defa da Yaz'ın aklını karıştıracaktır. Neriman'ın, Murat'ı zamansız ziyareti de Kemal'in neredeyse ikisi arasındaki durumu öğrenmesine sebep olmak üzeredir.

Yaz olaya müdahale eder ve Kemal'i şirketten uzaklaştırır. Fakat şirketten uzaklaşırken Kemal'in geçmişine yaklaşacaklarından ve dahası birbirlerine bu kadar yakın olacaklarından haberi yoktur.

Yaz hayranı olduğu adamla hayal ettiği anları yaşama fırsatı elde etmiş olsa da kendini bırakamaz. Bu defa her zamanki Yaz olamaz…