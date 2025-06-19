Yaz Dönemi Kur'an Kursları Başlıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz dönemi Kur'an kurslarının 30 Haziran'da başlayacağını açıkladı. Kurslar, 4-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik farklı program seçenekleri sunacak.

Yaz döneminde Kur'an kursları, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek yaz dönemi için Kur'an kursları başvuruları başladı.

Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

Kur'an kurslarında ayrıca 10 ile 18 yaş arası öğrenciler için yatılı eğitim imkanı da sağlanacak.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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