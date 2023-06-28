Yaz Davos Forumu'nda "2040'ta Yaşam" Temalı Oturum Düzenlendi

TİANJİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Tianjin Meijiang Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı kapsamındaki "2040'ta Yaşam" konulu oturumun katılımcıları, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li.