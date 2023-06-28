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Yaz Davos Forumu'nda '2040'ta Yaşam' Temalı Oturum Düzenlendi

Yaz Davos Forumu'nda "2040'ta Yaşam" Temalı Oturum Düzenlendi

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TİANJİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Tianjin Meijiang Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı kapsamındaki "2040'ta Yaşam" konulu oturumun katılımcıları, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li.

TİANJİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin Tianjin Meijiang Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı kapsamındaki "2040'ta Yaşam" konulu oturumun katılımcıları, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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