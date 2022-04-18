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Yaz beklerken kış geri geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kısa süre her yer beyaza büründü.

Kar kalınlığı 4-5 santimetre ölçüldü bölgede kar yağışın devam etmesi bekleniliyor.

(Hüseyin Çanlı/ İHA)

Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli, kar, Güncel, Haberler

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