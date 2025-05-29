Yaz Aylarında Elektriğe Zam Yok, Doğalgaz İçin Değerlendirme Yapılacak

Yaz Aylarında Elektriğe Zam Yok, Doğalgaz İçin Değerlendirme Yapılacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz boyunca elektriğe zam yapılmayacağını ve doğalgazda ise bir değerlendirme yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz içerisinde elektriğe zam yapılmayacağını, doğalgaz için ise bir değerlendirmenin ardından karar verileceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, TV 100'de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yani şu anda öyle bir planlamamız yok. Şu anda doğalgaz ve elektrikte bu yaz içerisinde bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Yani elektrik tarafında düşünmüyoruz. Doğalgaz tarafına bir bakmamız lazım. Çünkü doğalgazda uzun zamandır herhangi bir düzenleme yapılmadı ve oradaki destek rakamları özellikle doğalgaza tek başına fiyatına baktığımızda yüzde 70'lere geldi, doğalgazı tekrar bir değerlendirebiliriz ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde gözükmüyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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