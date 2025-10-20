Yayman'dan CHP'ye Sert Tepki: Nefret Dili Politicsi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ne söylemek istediği belli, kelime oyunu yapabilecek bir ince zekaya sahip değil. Kullandığı hadsiz ve küstah ifadeler, siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dilinin son örneğidir." ifadesini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın ne söylemek istediği belli, kelime oyunu yapabilecek bir ince zekaya sahip değil. Kullandığı hadsiz ve küstah ifadeler, siyasetin seviyesini düşüren bir nefret dilinin son örneğidir" değerlendirmesinde bulunan Yayman, şaibeli kurultay sonucunda iş başına gelenlerin Türk siyasetine dair söyleyeceklerinin hiçbir kıymetinin olmadığını ifade etti.

Hüseyin Yayman, şunları kaydetti:

"20 yılı aşkın süredir her seçimde milletten gereken cevabı alanlar, hala aynı kin, aynı nefret, aynı hazımsızlıkla hareket ediyor. CHP tam 75 yıldır tek başına iktidar olamıyor. Çünkü milletimiz sizin ne mal olduğunuzu çok iyi biliyor. Demokrasiyi hazmedemeyen, milletin tercihini kabullenemeyen bu anlayış, fikir üretmek yerine hakaret üretmeyi siyaset zannediyor. Nezaket, edep, şeref, siyasi ahlak. Bunlar muhalefetin sözlüğünden silinmiş durumda. CHP demokratik muhalefet değil, çok açık bir düşmanlık anlayışını savunuyor. Milletimiz, kendi oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanına sahip çıkmayı da had bilmezlere sandıkta en güçlü cevabı vermeyi de çok iyi bilir. Türkiye siyasetinin onuru, söylemin vakarında, hizmetin samimiyetindedir. Biz bu ülke için eser üretmeye, millete hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz. Kuduranlar, iftira atanlar, namussuzlar değil, milletine sevdalı, devletine sadık olanlar kazanacak. CHP kaybedecek, milletimiz kazanacak."