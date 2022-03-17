YAYLAYA TELEFON VERİCİLERİNİN BAKIMI İÇİN ÇIKAN TEKNİSYEN DONMA TEHLİKESİ YAŞADI - Haberler

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YAYLAYA TELEFON VERİCİLERİNİN BAKIMI İÇİN ÇIKAN TEKNİSYEN DONMA TEHLİKESİ YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Kardüz Yaylası'na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen Bahadır Yamak, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi.

GÖLYAKA, DÜZCE (DHA) - DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Kardüz Yaylası'na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen Bahadır Yamak, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Durumu sağlık ekiplerine bildiren Yamak, UMKE tarafından kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde, Gölyaka Kardüz Yaylası mevkiinde meydana geldi. Kardüz Yaylası Yanık mevkiinde bulunan telefon vericilerinin bakım ve tamiri için bölgeye giden Bahadır Yamak, kar yağışı ve soğuk nedeniyle bir süre sonra vücut sıcaklığının düştüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark etti. Yamak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye giden UMKE görevlileri, araçların giremeyeceği bölgeye yaya giderek Yamak'ı kurtardı. Termal battaniye ile vücut ısısı normale döndürülen Yamak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YAYLAYA TELEFON VERİCİLERİNİN BAKIMI İÇİN ÇIKAN TEKNİSYEN DONMA TEHLİKESİ YAŞADI

YAYLAYA TELEFON VERİCİLERİNİN BAKIMI İÇİN ÇIKAN TEKNİSYEN DONMA TEHLİKESİ YAŞADI

YAYLAYA TELEFON VERİCİLERİNİN BAKIMI İÇİN ÇIKAN TEKNİSYEN DONMA TEHLİKESİ YAŞADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gölyaka, kar, Güncel, Haberler

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