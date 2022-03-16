Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı - Haberler

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Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Kardüz Yaylası'na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen Bahadır Yamak, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Kardüz Yaylası'na telefon vericilerinin bakımı için çıkan teknisyen Bahadır Yamak, kar ve soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Durumunu sağlık ekiplerine bildiren Yamak, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Gölyaka Kardüz Yaylası mevkiinde meydana geldi. Kardüz Yaylası Yanık mevkiinde bulunan telefon vericilerinin bakım ve tamiri için bölgeye giden Bahadır Yamak, kar yağışı ve soğuk nedeniyle bir süre sonra vücut sıcaklığının düştüğünü ve hareket etmekte zorlandığını fark etti. Yamak durumunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden UMKE görevlileri, araçların giremeyeceği bölgeye yaya giderek Yamak'ı kurtardı. Termal battaniye ile vücut ısısı normale döndürülen Yamak, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yamak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı

Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı

Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı

Yaylaya telefon vericilerinin bakımı için çıktı, donmaktan kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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