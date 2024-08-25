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Yaylalara Artık Tatil İçin Geliyorlar

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Doğu Karadeniz yaylalarında hayvan otlatma geleneği yerini tatil amaçlı ziyaretlere bırakıyor. Büyük ve küçükbaş hayvan sayısının azalmasıyla birlikte yaylaların ekonomik önemi de azalıyor.

Yaylalara artık hayvanlarını otlatmak için değil, tatil için geliyorlar

Bir zamanlar küçük ve büyükbaş hayvanın sürülerce otlayıp yayıldığı yaylar, artık eski görüntüsünden çok uzak

TRABZON - Doğu Karadeniz yaylalarında artık eskisi gibi sürüler halinde otlayan küçük ve büyükbaş hayvan görüntüsüne pek rastlanmıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinde geçmişte binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın otlayıp yayıldığı yaylalar, bugünlerde o yıllardan çok uzak bir görüntü çiziyor.

Trabzon'un Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Kerenkaş Yaylasında bir zamanlar çok sayıdaki büyük ve küçükbaş hayvan sayısı ile ekonomiye katkı sağlarken bugünlerde artık o görüntüsünden pek eser kalmadı.

Kerenkaş Yaylası ile çevresindeki yaylalarda havadan çekilen görüntüler az sayıdaki büyük ve küçükbaş hayvan görüntüsüyle hayvancılığın geldiği noktayı gözler önüne sererken, vatandaşlar devletin hayvancılığı daha çok teşvik etmesini istiyor.

Kerenkaş Yaylası sakinlerinden 64 yaşındaki Osman Akyıldız, eskiden yaylada 250 kadar olan inek sayısının bugünlerde 20-30'a indiğini belirterek "Daha önce hayvancılık yaptım koyun inek otlattım. Burası daha önce 30 hane idi, 200-250 kadar inek vardı. 30-40 sene önce iki binin üzerinde koyun bulunurken, şimdi koyun hemen hemen yok hayvancılık neredeyse sıfırlandı. Bir yaylada 20-30 anca koyun var" dedi.

"Eskiden yaylaya hayvan otlatılmayı gelinirsi şimdi ise tatil için geliniyor"

Eskiden yaylalara hayvanları otlatmak için gelindiğini şimdilerde ise tatil amaçlı geldiğini belirten Akyıldız, "Devletin hayvancılığı teşvik ederek yardımcı olması lazım. Devletin inek vermesi lazım teşvik etmesi lazım. Şu anda yaylamızda toplam ancak 30 kadar hayvan var. Kendi yaylamızda 50-60 arasında var. Dolayısıyla 400 kadar olan büyük ve küçükbaş hayvan sayısı 60'a indi. Yani 10 yıl öncesine kadar bunun 3-4 katı kadar hayvan vardı. İler ki yıllarda daha da azalacağını tahmin ediyorum. İnsanlar tatile genelde Antalya'ya, Kıbrıs'a, Marmaris'e, Muğla gibi yerlere gider bizim Kayacık mahallesinin halkı da buraya tatile geliyor. Buralar artık tatil yaylası oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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