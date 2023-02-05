Yaylalar beyaza büründü... Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

-Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağlarının eteklerindeki köyler kartpostallık manzaraya büründü

Yöreye gezmek için gelen Rus turistler de kar botuyla yamaçtan kayıp, karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlarda essiz manzarayı piknik yaparak değerlendirdi.

-Teyakkuzda bulunan belediye ekipleri araç trafiğini engelleyen yollarda temizleme çalışması yaparak ulaşımı sağlıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yüksek kesimlerdeki yayla yollarında kar ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, beyaz örtüye bürünen köylerde dron ile kartpostallık görüntüler kaydedildi.

Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan yayla köyleri, hasretle beklenen kar yağışının etkili olmasıyla beyaz örtüye büründü. Köy yollarında karla birlikte buzlanma da meydana geldi. Sürücüler zor anlar yaşarken, ilerlemekte güçlük çeken araçları vatandaşlar itekleyerek kurtardı.Teyakkuzda bulunan Erdemli Belediyesi ekipleri araçların ilerlemesine imkan tanımayan karlı ve buzlu yollarda iş makinalarıyla temizleme çalışması yaptı. Küçükfındık Yaylasında ekipler araçlara geçiş imkanı vermeyen yolları yeniden trafiğe açtı. Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 greyder, 10 kepçe, 2 loader iş makinesi ile Toros, Güneyli ve Avgadı bölgelerinde teyakkuz halinde bekletildiği belirtildi.

Essiz manzara görenleri mest etti

Hasretle beklenen kar yağışının Şubat ayında gelmesiyle geçte olsa Toros Dağları kış aylarındaki beyaz örtüsüne büründü. Özellikle yayla köyleri ve kırsal alanda kar güzel görüntüler oluşturdu. Köylerin karlı ve puslu hali dron ile görüntülendi. Essiz manzara görenleri mest etti. Yöreye gezmek için gelen Rus turistler de kar botuyla yamaçtan kayıp, karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlarda essiz manzarayı piknik yaparak değerlendirdi.

Otomobili karda kalan Yunus Fındık, "Burası Küçükfındık Yaylası, gördüğünüz gibi aracım yolda kaldı. Erdemli Belediyesi ekipleri iş makinalarıyla geldi. Sağ olsunlar şuanda yolları açıyorlar" dedi.

Kar yağışını uzun zamandır hasretle beklediklerini belirten Ali Ateş ise, "Burası bizim yaylamız. Çok uzun zamandır bu karı hasretle bekliyorduk, şükür yağdı. İnşallah devamı gelir. Duada ettik bütün köylü, yağmur duası ettik, yemekler yendi, ertesi gün yağmur, kar yağdı. İnşallah devamı gelir, Allah'a şükür ediyoruz. Biraz geç geldi, İnşallah bundan sonra devamı gelir" diye konuştu.

Ailesiyle kar gezisine çıkan çocuklardan Edis Aksoy da, "Biz kar oynamak için geldik, ben çok istemiştim. Geçen yıl gidememiştik, o yüzden bu yıl geldik. Çok mutlu oldum, babam gelmek istemiyordu ama sürpriz yapmak için geldi" dedi.