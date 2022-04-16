Yaylakent'te ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Haberler

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Yaylakent'te ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

AA - Mehmet Demirci - Güncel
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Yaylakent'te ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve iftar kolileri ulaştırılıyor.

Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve iftar kolileri ulaştırılıyor.

Orta Kaymakamlığı ve Yaylakent Belediyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 700 gıda kolisi dağıtımına başlandı.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede de gıda kolisi dağıtımına eşlik etti.

Dede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının Yaylakent'te devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen çağrı ve talepleri yerine getirdiklerini belirten Dede, "Hayırseverlerimizin desteğiyle 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı veriyoruz. Gıda kolilerimizi, bugünden itibaren 4 mahalleye personelimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi 700 aileye ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Demirci - Güncel

Yaylakent, Güncel, Haberler

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