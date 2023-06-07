Yaylakent'te halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde halk eğitimi merkezinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergisi açıldı.
Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde halk eğitimi merkezinde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı yıl sonu sergisi açıldı.
Yaylakent İlkokulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen sergide Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yaptığı el emeği eserler sergilendi.
Serginin açılışına Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Aydın Koç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihangir Şekerci ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel