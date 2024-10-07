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Yayladağı'ndaki Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Yayladağı'ndaki Orman Yangını Hızla Söndürüldü
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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