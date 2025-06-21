Yayladağı'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yayladağı'nda Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Yayladağı-Antakya çevre yolunun Sofular Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 80 EK 615 plakalı otomobil ile 31 AKJ 209 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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