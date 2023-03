Yayladağı'nda ormanlık alandaki sosyal tesis depremzedelere yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en az etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye tarafından kurulan 261 çadırda 1000 depremzede kalıyor.

"Asrın felaketi"nden en çok etkilenen illerden Hatay'da, merkez Antakya başta olmak üzere Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde de büyük yıkım yaşandı.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ilçelerde evi yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, AFAD koordinasyonunda kurulan barınma alanlarında kalmaya başladı.

Depremzedelerden bazıları da afetten az etkilenen Yayladağı ilçesine geldi.

İlçeye gelen depremzedeler için kaymakamlık ve belediye işbirliğinde Yayladağı Belediyesi Devrent Sosyal Tesisleri, geçici yaşam alanı olarak belirlendi.

Tesiste hızlı bir şekilde 261 çadır kurularak buraya toplam 1000 depremzede yerleştirildi. İçerisinde sosyal market, çamaşırhane, berber, restoran ve fırın gibi ücretsiz hizmetin verildiği tesis depremzedelere yuva oldu.

"Hatay'ın her ilçesinden gelen depremzedelerimizi ağırlıyoruz"

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, 130 dekarlık tesisin 2 yıl önce hizmete girdiğini söyledi.

Tesiste çadır ve karavan kamp alanı, restoran, fırının yanı sıra zipline, paintball gibi sosyal alanların yer aldığını aktaran Yalçın, yaşanan afetin ardından burayı depremzedeler için düzenlediklerini belirtti.

Sosyal tesiste şu an depremzedelerin misafir edildiğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 140 bine yakın Yayladağlı depremzede kardeşimiz vardı. Yayladağı, depremden en az etkilenen ilçe. Bundan dolayı göç alacağımızı tahmin ettik. Burayı bir an evvel barınma merkezine çevirme kararı aldık. Hemen çadırlarımızı buraya yerleştirdik. Şu an 261 çadırımız var, kapasite 2 bin kişilik. Burada Hatay'ın her ilçesinden gelen depremzedelerimizi ağırlıyoruz."

Yalçın, barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra depremzedelere yemek dağıtımı da yaptıklarını aktardı.

Çocuklar için de psikososyal destek verdiklerini belirten Yalçın, "Yine restoranımız faal çalışıyor. Çamaşırhanemiz, berberimiz var. Tuvalet ve banyo konusunda sıkıntımız yok, alanı biraz daha genişlettik bu konuda. Depremzedelerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Yalçın, Yayladağı Kaymakamlığı koordinesinde depremzedeler için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"O geceyi unutmak imkansız"

Çadır kentte kalan Abdullah Halidoğlu da depreme eşi, gelini ve 2 torunuyla Antakya'da yakalandıklarını anlattı.

Evleri ağır hasar aldığından eşi Veciye Halidoğlu'nun memleketi Yayladağı'na geldiklerini ve bir müddet arabada yattıktan sonra çadır kente geçtiklerini anlatan Halidoğlu, şöyle konuştu:

"Sağ olsun belediyemiz burayı oluşturdu bize, ilk gelenlerdenim. Tek çadır olduğumuz halde elektriğimizi verdi. İyiyiz ama halen o psikolojiyi atlatmış değiliz. O geceyi unutmak imkansız, bir felaketti. Çekirdek ailemden yok ama 30'un üzerinde kaybımız var. Antakya yerle bir oldu, bizim bina ayakta ama içten çöktü, ağır hasarlı. Zar zor biraz eşyalarımızı çıkarttık. Burada iyiyiz çok şükür. Sağ olsun Mehmet Bey çalışıyor, yetişmeye çalışıyor. Onun da işi zor. Allah yardım etsin. Buna yetişmek biraz zor. Devletimiz büyüktür, inşallah hepsinin altından kalkılacaktır."

Depremzede Veciye Halidoğlu da tüm personelin kendileriyle ilgilendiğini aktararak, herkese teşekkür etti.

Depremzede Bilal Sarıcı, Antakya'da eşi ve 2 çocuğuyla depreme yakalandıklarını ifade etti.

Depremde evlerinin yıkıldığını dile getiren Sarıcı, kendilerine kucak açan ve her ihtiyaçlarını karşılayan Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür etti.