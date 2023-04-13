Yayladağı'nda kadınlar Ramazan Bayramı için 'halaka' kurabiyesi hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kadınlar, Ramazan Bayramı'nda misafirlerine ikram ettikleri yöresel kurabiye çeşidi "halaka"ları hazırlamaya başladı.

Nineleri ve annelerinden öğrendikleri yöresel tatla sofraları süslemeyi sürdüren Aşağıpulluyazı Mahallesi kadınları, un, kabartma tozu, maya, rezene, susam, çörek otu, zeytinyağı, şeker ve ceviz karışımından oluşan lezzeti imece usulü yapıyor.

Bayram ziyaretlerinde misafirlere ikram edilen halka biçimindeki kurabiye, köydeki tandırlarda ya da kuzinelerde odun ateşinde pişiriliyor.

"Bir tadan bir daha istiyor"

Aşağıpulluyazı sakinlerinden 58 yaşındaki Nadide Meraklan, AA muhabirine, bayramda misafirlere ikram için "halaka" adlı kurabiye çeşidi olan yöresel tatlıyı yaptıklarını söyledi.

Unun elenmesiyle işlemlere başladıklarını anlatan Meraklan, "Daha sonra baharatları unla karıştırır, hamuru yoğurur, ardından tahta üzerinde biçim veririz. Evdeki tandırımızı yakar, ateş sıcaklığını biraz kaybettikten sonra da halakaları tandıra bırakırız." diye konuştu.

Meraklan, yöresel lezzetin sadece Ramazan Bayramı'nda yapıldığını aktararak, "Bayrama kadar pişireceğiz. Misafirlere, yakınlarımıza, şehir dışından gelenlere ikram ederiz. Halakayı hazırlamak yaklaşık 4 saati buluyor. Annelerimizden, ninelerimizden öğrendiğimiz bir lezzet. Bir tadan bir daha istiyor." dedi.

Halaka pişiren kadınlardan 48 yaşındaki Fidan Meraklan, çocuk yaşlardan itibaren her ramazan bu kurabiye çeşidini yaptığını dile getirdi.

46 yaşındaki Fatma Irgat da bayrama kadar özel kıvama sahip hamurla hazırlanan yöresel lezzeti, tandır ve kuzinede odun ateşinde pişirdiklerini kaydetti.