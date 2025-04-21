Yayladağı'nda Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu Açıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Ali Mukadder Bilgili Ortaokulu törenle açıldı.

Hatay Valiliği ile Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde adını trafik kazasında hayatını kaybeden Hataylı öğretmenin adını taşıyan 8 derslik ve 4 atölyesi bulunan okulun açılışı için tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte birçok yeni okulun kazandırıldığını söyledi.

Hatay'daki ihya çalışmalarında hayırseverlerin desteğinin olduğunu belirten Masatlı, okulun kente hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından öğrencilerin eğitim alacağı Ali Mukadder Bilgili Ortaokulunun açılış kurdelesi Ali Mukadder Bilgili'nin ailesi ve bağışçıların da katılımıyla kesildi.

Sınıfları gezen Vali Masatlı ve protokol üyeleri, sohbet ettikleri öğrencilere hediye verdi.

Öte yandan Vali Mustafa Masatlı, tablet bilgisayarını satarak okulun yapımına destek olan 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zeren Tuntay'a teşekkür plaketi vererek yeni tablet bilgisayar hediye etti.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Bilgili, vefat eden öğretmen Ali Mukadder Bilgili'nin eşi Fatma Gülşah Bilgili ve vatandaşlar katıldı.