Yayladağı Barajı'nda Kuraklık Nedeniyle Metrelerce Çekilme Yaşandı

Kuraklığın vurduğu Yayladağı barajında metrelerce çekilme yaşandı

Kuraklıkla birlikte Yayladağı barajında adacıklar ortaya çıktı

HATAY - Hatay'da kurak geçen kış ve sonbahar aylarıyla birlikte Yayladağı barajında doluluk oranı yüzde 34 seviyesine düştü. Kuralıkla birlikte metrelerce çekilmenin yaşandığı barajda uzun zaman sonra ortaya adacıklar çıktı.

Kuraklığın etkisini hissettirdiği Doğu Akdeniz'de barajlarda doluluk oranları gözle görülür oranda azaldı. Yayladağı ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulamada kullanan Yayladağı barajı da kuraklıktan etkilendi. Doluluk oranı geçen yıl aynı dönemlerde yüzde 100 olan Yayladağı Barajında bu yıl doluluk oranı yüzde 34 seviyesine düştü. Kuraklıktan dolayı metrelerce çekilmenin yaşandığı barajda vatandaşlar araçları ile suyun yanı başına yaklaşırken adacıklar ortaya çıktı. Metrelerce çekilmenin yaşandığı Yaylada barajında yaşanan çekilme havadan görüntülendi.

"Kuraklıktan dolayı 2 adacık ortaya çıkmış, bunları biz eskiden göremiyorduk"

Kuraklıkla birlikte barajda 200 metreyi bulan çekilme yaşandığını ifade eden Abdullah Dağ, "Burası Leylekli Mahallemizde bulunan barajımız. Barajımızın su seviyesi karşı kısımda görünen çizginin olduğu yerde olurdu. Bu sene su baya çekildi, 200 metreye yakın çekilme var. Kuraklıktan dolayı 2 adacık ortaya çıkmış, bunları biz eskiden göremiyorduk. Şuan 2 adacık tamamen ortaya çıkmış durumda. Tarımsal sulamada da kullanılan suyumuzdu, bu sene çiftçilerimizin bu konuyla ilgili sıkıntı çekeceğini düşünüyoruz. Barajımız baya çekildi, yüzde 30 doluluk oranı olduğunu biliyoruz. Bu sene yağmurlar az yağdı, bölgemiz kurak" dedi.

"Geçen kış suyumuz barajdan taşıyordu, bu sene baya çekildi"

Geçtiğimiz kış suyun barajdan taştığını ifade eden Ahmet Kadı, "Geçen kış suyumuz barajdan taşıyordu, bu sene baya çekildi. Bu sene fazla yağmur yağmadı, kuraklık var. Bizde balık tutuyoruz" dedi.