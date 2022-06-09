Yaylada yıldırım düşme anı kamerada - Haberler

Yaylada yıldırım düşme anı kamerada Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda bir vatandaş manzarayı videoya çektiği sırada kendisine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı kameralara yansıdı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Alaçam Yaylası'nda yıldırımın düşme anı vatandaş kamerasına yansıdı. Bölgede manzarayı ve yağışı kayda alan bir vatandaşın yakın bölgesine yıldırım düştü. Yaylada elektrik direklerinde bakım onarım çalışması yürüten bir elektrikçinin de bulunduğu bölgede yıldırımın düşmesiyle yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi. (Uğur Aydın /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Gümüşhane Güncel Haberler

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