Yaylada Otlayan Karaca Doğaseverlerin İlgisini Çekti
Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Şeyhli köyü yaylasında otlayan bir karaca, doğaseverlerin ilgisini çekti. Doğa fotoğrafçısı Ufuk Duyum'un kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede popüler oldu.
Yaylada otlayan karaca kamerada
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yer alan Şeyhli köyü yaylasında otlayan sevimli bir karaca, doğaseverlerin ilgisini çekti.
Doğal ortamında huzurla otlayan karacanın görüntüleri doğa fotoğrafçısı Ufuk Duyum tarafından kaydedildi. Yaylada gezinti sırasında karşılaştığı karacayı görüntüleyen Duyum, bu nadir anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan görüntüler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Güncel