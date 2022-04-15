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Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Bayrak - Güncel
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Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

ORDU'da Turnalık Yaylası'nda orman işletme binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

KABADÜZ, ORDU (DHA) - ORDU'da Turnalık Yaylası'nda orman işletme binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kabadüz ilçesi, Turnalık Yaylası'nda öğle saatlerinde orman işletmeye ait 2 katlı personel binasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - Güncel

Kabadüz, Yangın, Güncel, Haberler

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