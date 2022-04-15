Yaylada, orman işletme binasında çıkan yangın söndürüldü
Demirören Haber Ajansı - Ahmet Bayrak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ORDU'da Turnalık Yaylası'nda orman işletme binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
KABADÜZ, ORDU (DHA) - ORDU'da Turnalık Yaylası'nda orman işletme binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kabadüz ilçesi, Turnalık Yaylası'nda öğle saatlerinde orman işletmeye ait 2 katlı personel binasının çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çatı zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.