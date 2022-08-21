KAYALIKTAN UÇURUMA DÜŞEN TURİST, EKİPLERCE KURTARILDI Güncel Haberler TRABZON'un Akçaabat ilçesinde gezdiği sırada dengesini kaybedip, kayalıktan düşen Suudi Arabistan uyruklu S.S.S. (41), jandarma ekiplerince kurtarıldı. TRABZON'un Akçaabat ilçesinde gezdiği sırada dengesini kaybedip, kayalıktan düşen Suudi Arabistan uyruklu S.S.S. (41), jandarma ekiplerince kurtarıldı. Hıdırnebi Yaylası'nda gezintiye çıkan Suudi Arabistan uyruklu S.S.S., yürüyüş sırasında dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolunda ve bacağında kırıklar olan S.S.S., ekiplerin çalışması ile sedyeye alınıp, taşındı. İlk müdahale sonrası S.S.S., Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Suudi Arabistan Jandarma Güncel Haberler

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