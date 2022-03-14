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Yaylada kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Göller Yaylasında kar yağışlarının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Göller Yaylasında kar yağışlarının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Katran ağacından oluşan ormanlar kar yağışı ile birlikte görsel şölene dönüştü. Göller Yaylasındaki yayla evleri ve katran ağaçları görsel şölen oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen ormanda ve yayla evlerinde dalgalanan Türk Bayrağı, cami kubbesindeki karların izleri ise doğa tutkunlarına seyir zevki yaşattı.

(Beril Solmuşgül/ İHA)

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

Yaylada kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adana, Kozan, kar, Güncel, Haberler

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