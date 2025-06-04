Yaylada Düşen Çoban Hastaneye Kaldırıldı
Kars'ın Susuz ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken kayalıktan düşen 32 yaşındaki çoban, UMKE ekipleri tarafından olay yerinde ilk yardımın ardından hastaneye sevk edildi.
Kars'ın Susuz ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıktan düşen çoban yaralandı.
İlçeye bağlı Kalecik köyü yaylasında hayvanları otlatan 32 yaşındaki çoban Y.A, dengesini kaybederek kayalıktan düştü.
İhbarı üzerine olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan UMKE ekipleri, düşme sonucu kafasını çarparak yaralanan Y.A'ya olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi yaptı.
Ekiplerce yayladan güvenli şekilde indirilen çoban, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çobanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel