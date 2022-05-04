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Yayla yolunda mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Yayla yolunda mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı

Bitlis'in Mutki ilçesinde bitki toplamak için yaylaya giden, dönüş yolunda araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan köylüler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

MUTKİ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde bitki toplamak için yaylaya giden, dönüş yolunda araçlarının çamura saplanması sonucu mahsur kalan köylüler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Çığır köyüne bağlı Ocaklı mezrasında bitki toplamak için dağlık alana çıkan, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu grubu taşıyan minibüs, dönüş yolunda çamura saplandı.

Vatandaşlar durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine giden ekipler, minibüsü saplandığı yerden çıkararak, vatandaşların köylerine ulaşmalarını sağladı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, Mutki, Bitki, AFAD, Güncel, Haberler

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