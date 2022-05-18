YAYLA YOLUNDA KAR YAĞIŞINA YAKALANAN SÜRÜDEKİ 75 KOYUN ÖLDÜ - Haberler

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaylalara giden ve yağmurun ardından kar yağışına yakalanan sürüde bulunan 75 koyun donarak öldü.

Elazığ'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalara küçükbaş hayvanlarını götürmek için yola çıkan göçerler, Bahçe köyü mevkinde Kartal Dağları'nda yağmura yakalandı. Ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla sürü dağılmaya başladı. Çobanlar uğraşlarına rağmen sürüyü toplayamadı. Sabah besiciler İsa, Adem ve Selahattin Akalın'a ait 75 koyunun donarak öldüğü belirlendi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel