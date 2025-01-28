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Yayla Mahallesi'nin Estetik Yapısı Yenilenecek

Yayla Mahallesi'nin Estetik Yapısı Yenilenecek
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Kırklareli'nin tarihi ve estetik yapısının iyileştirilmesi amacıyla Yayla Mahallesi'nde projeler planlanıyor. Belediye Başkanı Derya Bulut, toplantıda yapılacak çalışmalar ve uygulama takvimi hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin ilk yerleşim yeri olan ve kentin tarihi belleği olarak adlandırılan Yayla Mahallesi'nin estetik yapısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

Yayla Mahallesi'nin tarihi dokusunun korunması ve estetik yapısının yenilenmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı ofisinde AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda bölgede yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Belediye Başkanı Bulut, şehrin tarihi belleği olan Yayla Mahallesi'nde tarihi dokuyu koruyarak bölgenin estetik yapısını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bölgede yapılacak projelerle estetik yapının güzelleştirileceğini ifade eden Bulut, toplantıda izlenecek yol haritası ve uygulama takviminin ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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