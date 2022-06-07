Yayla Dağı zirvesindeki göle ulaşmak için 7 kilometre yol katettiler - Haberler

YUSUF EYYÜP SARI - Bingöl ve Elazığ arasındaki Gerendal Gölü, doğal güzelliğiyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Bingöl'ün Şaban köyü ile Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü arasında yer alan Gerendal Gölü, 2 bin 300 rakımlı Yayla Dağı'nın zirvesinde bulunuyor.

Bölgeyi ziyaret etmek isteyen doğaseverler ya binek hayvanlarla ya da yürüyerek, karların erimesiyle dağlardan süzülen sulardan atlayarak ve yaklaşık 2,5 saatte 7 kilometre yol kattetikten Gerendal Gölü'ne ulaşabiliyor. Doğa tutkunları, yolculuk sırasında bölgenin doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyor.

"Zorlu bir parkurdu"

Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü, Gerendal Gölü'nün tanıtımına destek olmak amacıyla bölgeye gezi düzenleyerek şehir dışından gelenlerin de bu doğal güzelliği görmesini sağlıyor.

Kulüp başkanı Ramazan Küçükhazar, AA muhabirine, Gerendal Gölü'nün eriyen kar sularından beslendiğini söyledi.

Doğaseverlerle her yıl bölgeye geldiklerini ifade eden Küçükhazar, şehir dışından da ziyaretçilerin bulunduğunu belirtti.

Küçükhazar, bu geziyi 10 kişilik bir grupla gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımızın hepsi yıllardır profesyonel olarak doğa yürüyüşü yapıyor ama buraya amatör olarak da isteyenler gelebilir. Yaklaşık 7 kilometrelik bir yürüyüşle buraya ulaştık. Bayağı zorlu bir parkurdu ama bu güzelliği görmeye değer." dedi.

Gölün görülmesi gereken güzel, nadide yerlerden biri olduğunu anlatan Küçükhazar, bu zorlu yolculuğun ziyaretçiler için de güzel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "Bütün doğaseverlerin burayı mutlaka görmesini isterim. Yürüyüşe katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mükemmel bir gölle karşılaştık"

Diyarbakır'dan gelen Şerife Bektaş da zorlu fakat keyifli bir yolculuk olduğunu belirterek, "Mükemmel bir gölle karşılaştık. Bütün doğaseverleri ve doğa sporlarına başlayacak herkesi Bingöl'e bekliyoruz. Bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bingöl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Onur Keskin de Gerendal Gölü'ne ilk kez geldiğini anlatarak, gölü görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Keskin, Bingöl'ün pek çok doğa güzelliğine sahip olduğunu dile getirerek, "Mutlaka doğaseverlerin bu parkurlara gelmesini ve bu deneyimi tatmasını istiyorum." diye konuştu.

Babasıyla etkinliğe katılan 9 yaşındaki Kerem Emre Küçükhazar da daha önce de farklı gezilere katıldığını ancak bu parkuru ve ulaştıkları gölü beğendiğini belirtti.

Küçükhazar, "Buraya tırmanmak zordu. Yaşıtlarıma bilgisayar başında olmamalarını tavsiye ediyorum. Böyle doğal güzellikleri görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.