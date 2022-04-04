Yayın ihalesi komisyonu, TFF'de toplandı - Haberler

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Yayın ihalesi komisyonu, TFF'de toplandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF Yönetimi'nin yayın ihalesi ile ilgili toplantısı başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF Yönetimi'nin yayın ihalesi ile ilgili toplantısı başladı. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve kulüp başkanları TFF'ye geldi.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın ihalesi için yapılan görüşmeler çerçevesinde Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün Riva'da tekrar bir araya geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç, Riva'ya geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticiler, kulüp başkanlarıyla bir araya gelerek toplantıya başladı.

(Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/ İHA)

Yayın ihalesi komisyonu, TFF'de toplandı

Yayın ihalesi komisyonu, TFF'de toplandı

Yayın ihalesi komisyonu, TFF'de toplandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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