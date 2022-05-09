Son dakika haber... Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya neden oldular

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle'de yaya geçidindeki yayaya yol vermek için duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Manavgat- Antalya D-400 Karayolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Hatipler Yenimahalle'de bulunan yaya geçidinde bekleyen yayaya yol vermek için durdu. Arkasından gelen ve duran araca çarpmamak için duraklayan A. Ö.'in kullandığı 06 COE 024 plakalı araca Y. Y.'ın kullandığı 38 JE 307 plakalı araç, bu araca da E.Y.'ın kullandığı 07 AEH 519 plakalı araç arkadan çarptı.

3 aracın karıştığı yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan zincirleme kazada ortadaki araçta yolcu olarak bulunan Y. Y.ve N. Ş. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

06 COE 024 plakalı aracın sürücüsü A. Ö., önünde kırmızı bir otomobilin yayaya yol vermek için durduğunu belirterek "Ben de duran otomobile çarpmamak için durduğum an arkamdan gelen araç benim aracıma çarptı. Yaya geçip geçmemekte kararsız kalınca da önümdeki araç yoluna devam etti" diye konuştu.

(Arif Kaplan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel