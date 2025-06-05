Yayaya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Yayaya Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Amasya'da yaya geçidinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü Selçuk K. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sürücünün tedavi durumu iyi.

1) YAYAYA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI; KAZA KAMERADA

AMASYA'da yaya geçidinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü Selçuk K. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki 05 AEK 794 plakalı motosiklet yaya geçidinden geçmeye çalışan Selçuk K.'ye çarptı. Kazada, savurup sürüklenen sürücü Selçuk K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selçuk K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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