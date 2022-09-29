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"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programı

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Etkinlik alanında bulunan çocuklar Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakanların çocuklarla ilgilenmesi Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Bakanların anasınıfında eğitim...

Etkinlik alanında bulunan çocuklar

Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Bakanların çocuklarla ilgilenmesi

Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi

Bakanların anasınıfında eğitim gören çocuklarla bir araya gelmesi

Bakanların trafik polisinin verdiği eğitimleri çocuklarla birlikte dinlemeleri

Bakanların çocuklarla sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afşin Bey İlkokulu'nda düzenlenen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına katıldı.

Kaynak: AA / Alican Ocak - Güncel

Süleyman Soylu Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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