"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programı Güncel Haberler Etkinlik alanında bulunan çocuklar Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakanların çocuklarla ilgilenmesi Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Bakanların anasınıfında eğitim... Etkinlik alanında bulunan çocuklar Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakanların çocuklarla ilgilenmesi Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Bakanların anasınıfında eğitim gören çocuklarla bir araya gelmesi Bakanların trafik polisinin verdiği eğitimleri çocuklarla birlikte dinlemeleri Bakanların çocuklarla sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afşin Bey İlkokulu'nda düzenlenen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına katıldı. Güncel Kaynak: AA / Alican Ocak Süleyman Soylu Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' programı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.