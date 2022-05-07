"Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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"Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Bayburt-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası Kontrol noktasında durdurulan sürücüler İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un sürücüleri bilgilendirmesi Trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirmesi ve broşür vermesi BAYBURT - Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke...

Bayburt- Erzurum kara yolundaki uygulama noktası

Kontrol noktasında durdurulan sürücüler

İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'un sürücüleri bilgilendirmesi

Trafik ekiplerinin sürücüleri bilgilendirmesi ve broşür vermesi BAYBURT - Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması Bayburt'ta yapıldı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Trafik Haftası, Bayburt, Erzurum, Güncel, Haberler

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