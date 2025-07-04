Yayakbaşı Köyü Camisi Yeniden İbadete Açıldı

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Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Yayakbaşı Köyü Camisi, valilik ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde ağır hasar gören Yayakbaşı Köyü Camisi, yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Ağır hasar görmesi sonucu yıkılan, Valilik ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen cami, dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Deprem sonrası yeniden inşa edilen 15. cami olan Yayakbaşı Köyü Camisi'nin açılış törenine, Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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