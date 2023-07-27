Büyükçekmece'de kaldırımda seyreden otomobil sürücüsüne bin 308 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sürücü yakalandı ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplamda bin 308 lira idari para cezası uygulandı.

Yaya yolunda otomobiliyle seyreden sürücüye para cezası

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kaldırımda seyreden otomobil sürücüsüne bin 308 lira para cezası kesildi.

Büyükçekmece'de kaldırımda seyreden otomobil sürücüsüne ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Sürücü K.S.A. araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Trafik işaret levhaları veya yer işaretlemeleri ile belirtilen hususlara uymamak"tan 436 lira,

"Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira, "Araçların dışına izinsiz reklam-logo-yazı bulunması"dan 436 lira olmak üzere toplamda bin 308 lira idari para cezası uygulandı.