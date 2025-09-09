Yaya Yolunda Kadın Darbedildi, Sürücü ve Arkadaşı Gözaltına Alındı

Başkentte yaya yolunda bir kadını darbeden sürücü ile arkadaşı gözaltına alındı.

Çankaya ilçesinde Strazburg Caddesi'ndeki yaya geçidindeki bir kadın, bir aracın sürücüsü ile arkadaşı tarafından darbedildi. Olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kadının yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada bir aracın ani fren yapıp durduğu yer aldı. Kayıtlarda, 2 kişinin araçtan indiği ve sürücünün karşıdan karşıya geçmeye çalışan başka bir kadını darbettiği görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yayanın darbedilmesi olayına karışan 2 şahıs aynı gün ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Şüpheli şahıslar, adli makamların talimatları doğrultusunda mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.