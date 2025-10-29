Haberler

Yaya, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Korkmaz isimli yaya, ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan taksi sürücüsü hızla yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Akçay Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem Korkmaz'a, ticari taksi çarptıktan sonra kaçtı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zeytinli Karakolu ekipleri ile JASAT dedektifleri, bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını inceleyerek, kaçan ticari taksinin plakasını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda araç sürücüsü olduğu belirlenen M.Y, kısa sürede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
