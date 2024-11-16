Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. 67 yaşındaki Fuat Gürsoy, yolun karşısına geçerken kaza geçirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
K.D'nin kullandığı 09 AHU 951 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tekstil Park mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fuat Gürsoy'a (67) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gürsoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan sürücü, Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.