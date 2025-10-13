Yaya Motosiklete Çarptı, Sürücü Yaralandı

AVCILAR'da yolun karşısına koşarak geçen yaya, seyir halindeki Burcu Oğuz'un kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Oğuz'un bacağı kırılırken yaya olay yerinden kaçtı. İş göremez raporu verilen sürücü, kazaya neden olan yayadan şikayetçi oldu.

Kaza, 2 Ekim Perşembe günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde koşarak yolun karşısına geçtiği iddia edilen kadın, Burcu Oğuz yönetimindeki 34 FKN 52 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın ardından yaya oradan uzaklaşırken, devrilen motosikletin sürücüsü Burcu Oğuz, başını park halindeki otomobile çarptı, ardından yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü motosiklet sürücüsü Burcu Oğuz'un bacağının kırıldığı belirlendi.

'NORMALDE MOTORCULAR YAYAYA ÇARPAR, YAYA BANA ÇARPTI'

Burcu Oğuz, motosikletine çarparak kaza yapmasına neden olan kişinin bir kız öğrenci olduğunu belirterek, "Bu çocuk karşıdan direkt geçiyor. Motora yandan çarpıyor, beni deviriyor. Ben ölümlerden döndüm. Başımda kask vardı. Park halindeki arabaya çarptım. Beyin kanamasından ölebilirdim. Normalde motorcular yayaya çarpar. Burada yaya motorcuya, bana çarptı. Sağ bacağım kırık, iş göremezlik raporum var. Elektrik, suyumu ödeyemiyorum, çok mağdurum. Savcılarımızdan, devletimizden bu çocuğun bulunması için yardım istiyorum. Kamera kayıtları olmadığını söylüyorlar. Ana caddede, zincir marketin önündeki bir yerde nasıl kamera kaydı olmaz? Nasıl bu çocuğa ulaşılmaz? Ben öldükten sonra mı bu çocuğa ulaşılacak? Devletimden, büyüklerimden rica ediyorum bu çocuk bulunsun. Şöyle bir ifade kullanıldı; bu olay takipsizlik alır. Nasıl takipsizlik alır. Bu çocuğun bulunmasını büyüklerimden, devletinden rica ediyorum size yalvarıyorum" dedi.